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        Haberler Gündem YKS 2024 ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Gözler ÖSYM ile üniversite sınavı tarihlerinde!

        YKS ne zaman yapılacak? İşte 2024 ÖSYM ile üniversite sınavı tarihleri

        Üniversite sınavının 2024 yılında ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. 2023 YKS'nin başvuru işlemleri 8 - 23 Mart tarihleri itibarıyla tamamlanmıştı. Sınavlar ise üç oturum şeklinde 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. YKS 2024 hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 00:56 Güncelleme: 13.12.2023 - 00:56
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi sorgulamaları şimdiden başladı. Üç oturum şeklinde düzenlenen YKS öğrencilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Peki, 2024 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte YKS hakkında merak edilen bilgiler...

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        2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

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        Ersoy, "Başvurularını 1-26 Şubat'ta alacağımız sınavın sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak." ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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