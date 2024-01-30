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        Haberler Gündem Eğitim YKS 2024 TARİHİ| Üniversite sınavı 2024 YKS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi: TYT, AYT ve YDT YKS sınav tarihi

        Üniversite sınavı YKS ne zaman? 2024 ÖSYM sınav takvimi: YKS (TYT - AYT) tarihi

        Üniversite sınavı 2024 YKS tarihi yeni yılın ilk ayının geride kalmasıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşan 2024 YKS sınavı ne zaman? YKS sınav başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilen sınav başvuru tarihi ve başvuru ücretiyle ilgili detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 10:57 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:57
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        YKS yani üniversite sınavı tarihi belli oldu. Temek Yetenek Tesi TYT, Alan Yetenek Testi AYT ve Yabancı Dil Testi YDT olmak üzere üç basamaktan oluşan üniversite sınavı yani YKS başvuru tarihleri de sınav takvimiyle birlikte belli oldu. İşte merak edilen 2024 YKS sınav tarihi ve YKS başvuru tarihleri...

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        2024 YKS NE ZAMAN?

        ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre üç basmak yani TYT AYT ve YDT'den oluşan YKS 2024 sınavları 8 - 9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        TYT 8 Haziran Cumartesi günü, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

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        YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        YKS başvuru 1 - 26 Şubat tarihleri arasında geç başvurular ise 5 - 7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        YKS başvuru ücreti her oturum başına değişiyor. Geçtiğimiz yıl YKS'nin her oturumu için 115 TL ödenmişti. Yeni kılavuz yayınlanmadı. Ancak bu yıl da oturum başı ücretinin 165 - 70 lira arasında değişeceği tahmin ediliyor.

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        YKS sınav başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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