Haberler Gündem Eğitim YKS 2024 TARİHİ| Üniversite sınavı 2024 YKS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi: TYT, AYT ve YDT YKS sınav tarihi

Üniversite sınavı YKS ne zaman? 2024 ÖSYM sınav takvimi: YKS (TYT - AYT) tarihi Üniversite sınavı 2024 YKS tarihi yeni yılın ilk ayının geride kalmasıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşan 2024 YKS sınavı ne zaman? YKS sınav başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilen sınav başvuru tarihi ve başvuru ücretiyle ilgili detaylar... Habertürk Giriş: 30.01.2024 - 10:57 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:57 facebook

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YKS yani üniversite sınavı tarihi belli oldu. Temek Yetenek Tesi TYT, Alan Yetenek Testi AYT ve Yabancı Dil Testi YDT olmak üzere üç basamaktan oluşan üniversite sınavı yani YKS başvuru tarihleri de sınav takvimiyle birlikte belli oldu. İşte merak edilen 2024 YKS sınav tarihi ve YKS başvuru tarihleri...

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2024 YKS NE ZAMAN? ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre üç basmak yani TYT AYT ve YDT'den oluşan YKS 2024 sınavları 8 - 9 Haziran tarihlerinde yapılacak. TYT 8 Haziran Cumartesi günü, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.