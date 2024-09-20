YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştikleri üniversite ve bölümü öğrenen öğrenciler, üniversite kayıtları için geri sayıma geçti. 2. Tercih sürecinde de herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşemeyenler ise yeni bir ek tercih süreci olacak mı merak ediyor. Bu kapsamda ''YKS ek tercihlerde yerleşemeyenler ne yapacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, YKS 3. tercih var mı, olacak mı? İşte detaylar…https://sonuc.osym.gov.tr/