ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 YKS sınavı sonuçları araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarına göre hayalini kurduğu üniversiteye tercih yapacak. ÖSYM, tercih dönemi için geri sayımı başlattı, YKS sonuç tarihini açıkladı. İşte 2021 YKS sınav sonuç tarihi...

2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

2021 YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Evet. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’deTYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.