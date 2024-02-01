YKS başvuruları başlıyor! 1 Şubat AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuruları saat kaçta başlayacak?
YKS başvuruları için heyecanlı geri sayım başladı. 1 Şubat Perşembe günü itibarıyla alınmaya başlanacak olan üniversite sınavı başvuruları 26 Şubat'a kadar devam edecek. Adaylar başvurularını ÖSYM tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzuna göre gerçekleştirecek. Öğrenciler YKS başvurularını ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler. İşte 2024 ÖSYM AYT, TYT, YDT başvuru ekranı...
YKS başvuru ekranı ve kılavuzu, Haziran ayında gerçekleştirilecek olan üniversite sınavına katılım sağlayacak öğrenciler tarafından takip ediliyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda 3 farklı oturumda gerçekleştirilecek olan YKS başvuruları için geri sayım başladı. Üniversite sınavı başvuruları ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr başvuru ekranı üzerinden 1 Şubat günü itibarıyla başlayacak. YKS sınav ücreti ise Şubat ayında bankalara yatırılacak. İşte 2024 ÖSYM YKS başvuru ekranı...
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
YKS başvuru tarihi ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre netlik kazandı. YKS 2024 başvuruları 1 Şubat 2024'te yani bugün başlayacak ve 26 Şubat 2024'te sona erecek.
2024 YKS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!
YKS (TYT-AYT-YDT) başvuru tarihi 1-26 Şubat 2024
YKS geç başvuru tarihi 5-7 Mart 2024
YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum 08.06.2024
YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 2. Oturum 09.06.2024
YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum 09.06.2024
YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Üniversite sınavı YKS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM sınav kılavuzu yayınladığında haberimizde yer alacaktır.
2024 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücreti henüz belli olmadı. YKS 2024 başvuru ücreti, başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.
ÜNİVERSİTE SINAVI YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2024-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.