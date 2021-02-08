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YKS başvuru işlemleri başladı! YKS başvuru ücreti ne kadar?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği haber geldi. YKS başvuru işlemleri başladı. YKS başvuruları 2 Mart 2021'e kadar devam edecek. Peki YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuruları nereden yapılır? İşte YKS başvuruları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

YKS başvuru işlemleri başladı! YKS başvuru ücreti ne kadar?

2021 YKS başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor. Üniversite sınavına girmek isteyen herkes başvuru işlemlerini online bir şekilde tamamlayabilir. YKS ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar ÖSYM YKS kılavuzunda yer alıyor. İşte 2021 YKS başvuru kılavuzu ve merak edilen her şey...

2021 YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLA

YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

2021 YKS başvuruları 04.02.2021 02.03.2021 tarihleri arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle başvurularını tamamlayabilecek.

YKS BAŞVURU İŞLEMLERİ NEREDEN YAPILIR?

2021 YKS sınavına girecek adaylar http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasında yapabileceklerdir.

YKS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

2021 YKS sınavı 1. oturum 26.06.2021 tarihinde, 2. oturum ve 3. oturum ise 27.06.2021 tarihinde yapılacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen
bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından
kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

Sadece TYT’ye girecek adaylar 90,00 TL,

*TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,

*TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270,00 TL yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 3 Mart 2021 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 3 Mart 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir

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