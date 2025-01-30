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        Haberler Bilgi Gündem YKS BAŞVURU TARİHİ 2025 | YKS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT tarihleri

        YKS başvuru ve sınav tarihleri 2025: YKS başvuruları ne zaman?

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimini yayımlamasının ardından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Üniversite sınavı YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde üç farklı oturumda uygulanmaktadır. Peki, YKS başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte 2025 YKS başvurularının başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 00:37 Güncelleme: 30.01.2025 - 00:37
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        YKS maratonu başvuru süreci ile başlıyor. Üniversite sınavı için hazırlıklarına hız veren adaylar, YKS başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. YKS başvuruları; ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Peki, "YKS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?" İşte detaylar...

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        2025 YKS NE ZAMAN?

        Üniversite sınavı YKS 21-22 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde uygulanacak.

        Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025

        Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025

        Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDT) 22 Haziran 2025

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        YKS BAŞVURU NE ZAMAN?

        YKS başvuruları 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

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        YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzun 6 Şubat öncesinde erişime açılması bekleniyor.

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        YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

        Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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