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        Haberler Gündem YKS başvuru tarihleri 2024: YKS başvuruları bitiyor! YKS başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        YKS adaylarının dikkatine! YKS başvuruları bitiyor

        YKS için geri sayım başladı. 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Milyonlarca öğrencinin üniversite hayaline ulaşacağı YKS başvurularının bitmesine saatler kaldı! İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 10:57 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:57
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        Milyonlarca öğrenci üniversite hayallerine ulaşmak için YKS sınavına girecek. 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM takvimine göre; YKS başvuru süreci bitmek üzere! İşte, 2024 YKS başvuru ve sonuç açıklanma tarihleri...

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        YKS SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

        ÖSYM 2024 takvimine göre; YKS başvuruları 1 Şubat'ta başladı. Erken başvuru süresi 26 Şubat Pazartesi yani bugün bitiyor. Adaylar, bugün saat 23.59'a kadar başvurularını gerçekleştirebilir.

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        YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ

        26 Şubat'ta bitecek erken başvuru tarihini kaçıran adaylar 5-7 Mart tarihinde geç başvuru yapabilecek.

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        YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        YKS sınavına başvurmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin web sitesi olan 'https://www.osym.gov.tr/' adresinden kolayca başvuru yapabilir.

        2024 YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takviminde belirtilen bilgiye göre; 2024 YKS sonuçları 17 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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