YKS adaylarının dikkatine! YKS başvuruları bitiyor
YKS için geri sayım başladı. 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Milyonlarca öğrencinin üniversite hayaline ulaşacağı YKS başvurularının bitmesine saatler kaldı! İşte, detaylar...
Milyonlarca öğrenci üniversite hayallerine ulaşmak için YKS sınavına girecek. 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM takvimine göre; YKS başvuru süreci bitmek üzere! İşte, 2024 YKS başvuru ve sonuç açıklanma tarihleri...
YKS SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?
ÖSYM 2024 takvimine göre; YKS başvuruları 1 Şubat'ta başladı. Erken başvuru süresi 26 Şubat Pazartesi yani bugün bitiyor. Adaylar, bugün saat 23.59'a kadar başvurularını gerçekleştirebilir.
YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ
26 Şubat'ta bitecek erken başvuru tarihini kaçıran adaylar 5-7 Mart tarihinde geç başvuru yapabilecek.
YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
YKS sınavına başvurmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin web sitesi olan 'https://www.osym.gov.tr/' adresinden kolayca başvuru yapabilir.
2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takviminde belirtilen bilgiye göre; 2024 YKS sonuçları 17 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.