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        Haberler Gündem YKS başvuruları bitiyor: YKS başvuru tarihleri nedir, nasıl başvuru yapılır? YKS başvuru ekranı

        Üniversite adaylarının dikkatine! YKS başvurularında bugün son gün!

        ÖSYM 2024 takviminde YKS ile ilgili merak edilen tüm tarihleri paylaştı. 1 Şubat 2024 tarihinde başlayan başvuruların sonuna gelindi. Adaylar için YKS başvuru süreci bugün itibarıyla bitiyor. Ancak ilk başvuruyu kaçıranlar için geç başvuru şansı da verilecek. 8-9 Haziran'da uygulanacak sınavda TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç farklı oturum düzenlenecek. İşte, YKS başvuru tarihlerine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 13:40 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:40
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        Her sene ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavından geri sayım başladı. Üç oturum şeklinde gerçekleşecek sınav 8-9 Haziran'da yapılacak. Şimdi gözler, başvuru sürecine döndü. 1 Şubat'ta başlayan YKS başvuru sürecinde son gelindi. Peki, 2024 YKS başvuru tarihleri nelerdir? İşte, detaylar...

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        YKS BAŞVURULARI BUGÜN BİTİYOR!

        ÖSYM 2024 takvimine göre; YKS başvuruları 1 Şubat'ta başladı. Erken başvuru süresi 26 Şubat Pazartesi yani bugün bitiyor. Adaylar, bugün saat 23.59'a kadar başvurularını gerçekleştirebilir.

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        YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI!

        26 Şubat'ta bitecek erken başvuru tarihini kaçıran adaylar 5-7 Mart tarihinde geç başvuru yapabilecek.

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        YKS BAŞVURU EKRANI

        YKS sınavına başvurmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin web sitesi olan 'https://www.osym.gov.tr/' adresinden kolayca başvuru yapabilir.

        2024 YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takviminde belirtilen bilgiye göre; 2024 YKS sonuçları 17 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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