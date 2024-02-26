Üniversite adaylarının dikkatine! YKS başvurularında bugün son gün!
ÖSYM 2024 takviminde YKS ile ilgili merak edilen tüm tarihleri paylaştı. 1 Şubat 2024 tarihinde başlayan başvuruların sonuna gelindi. Adaylar için YKS başvuru süreci bugün itibarıyla bitiyor. Ancak ilk başvuruyu kaçıranlar için geç başvuru şansı da verilecek. 8-9 Haziran'da uygulanacak sınavda TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç farklı oturum düzenlenecek. İşte, YKS başvuru tarihlerine dair detaylar...
Her sene ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavından geri sayım başladı. Üç oturum şeklinde gerçekleşecek sınav 8-9 Haziran'da yapılacak. Şimdi gözler, başvuru sürecine döndü. 1 Şubat'ta başlayan YKS başvuru sürecinde son gelindi. Peki, 2024 YKS başvuru tarihleri nelerdir? İşte, detaylar...
YKS BAŞVURULARI BUGÜN BİTİYOR!
ÖSYM 2024 takvimine göre; YKS başvuruları 1 Şubat'ta başladı. Erken başvuru süresi 26 Şubat Pazartesi yani bugün bitiyor. Adaylar, bugün saat 23.59'a kadar başvurularını gerçekleştirebilir.
YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI!
26 Şubat'ta bitecek erken başvuru tarihini kaçıran adaylar 5-7 Mart tarihinde geç başvuru yapabilecek.
YKS BAŞVURU EKRANI
YKS sınavına başvurmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin web sitesi olan 'https://www.osym.gov.tr/' adresinden kolayca başvuru yapabilir.
2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takviminde belirtilen bilgiye göre; 2024 YKS sonuçları 17 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.