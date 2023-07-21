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17-18 Haziran'da gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite sınav sonuçları sorgulama ekranının erişime açılmasının ardından gözler YKS birincisine çevrildi. Adaylar "Üniversite sınavı YKS birincisi kim oldu, hangi ilden ve nereye yerleşti? YKS'de kaç kişi tam puan aldı?" sorusuna yanıt aradı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ise, YKS birincisini açıkladı. İşte 2023 TYT, AYT ve YDT ile 2023 Üniversite sınavı YKS birincisi hakkında merak edilenler...