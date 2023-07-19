Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem YKS birincisi kim oldu? 2023 üniversite sınavı YKS birincisi kaç puan aldı, hangi şehirden çıktı?

        YKS birincisi kim oldu? 2023 üniversite sınavı YKS birincisi kaç puan aldı?

        YKS birincisi, 2023 üniversite sınavının sonuçları beklenirken araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran tarihlerinde tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 20 Temmuz itibarıyla açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda "YKS birincisi kim oldu, hangi şehirden çıktı?" sorusu gündem oldu. İşte, 2023 üniversite sınavı birincisi ile ilgili detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde üç oturumda düzenlendi. Sınav sonuçları için artık nefesler tutulmuşken YKS birincisinin kim olduğu sorgulaması da sıklaştı. Peki, bu senenin YKS birincisi kim oldu, birinci hangi şehirden çıktı? İşte, detaylar...

        2

        2023 YKS BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

        YKS birincisi henüz açıklanmadı. TYT-AYT ve YDT birincilerinin sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olması bekleniyor. Bu bağlamda bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

        3

        2022 YKS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

        ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 2022 YKS birincilerinin hangi illerden çıktığını açıkladı. TYT oturumunda birinci olan isim ise Kocaeli'nden Zeynep Dila Kuyucu oldu.

        4

        TYT birincisi:

        Kocaeli -Zeynep Dila Kuyucu

        5

        AYT birincileri:

        Sayısal: Kayseri

        Eşit Ağırlık: İzmir

        Sözel: Kayseri

        6

        YDT birincileri:

        Almanca: İstanbul

        Arapça: İstanbul

        Fransızca: İstanbul

        İngilizce: Kocaeli

        Rusça: İstanbul

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD ile Kuzey Kore arasında asker krizi
        ABD ile Kuzey Kore arasında asker krizi
        5 kişinin ölümüne yol açan sürücünün savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        5 kişinin ölümüne yol açan sürücünün savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Sabancı'nın damadına hırsızlık şoku!
        Sabancı'nın damadına hırsızlık şoku!
        İç hat uçuşlarında tavan fiyat yükseltildi
        İç hat uçuşlarında tavan fiyat yükseltildi
        İstanbul'da balkona çıkan kadın korku dolu anlar yaşadı!
        İstanbul'da balkona çıkan kadın korku dolu anlar yaşadı!
        Ortalığı karıştıran imza!
        Ortalığı karıştıran imza!
        Küba'da doğdu gururumuz oldu!
        Küba'da doğdu gururumuz oldu!
        10 milyon Euro'luk operasyon!
        10 milyon Euro'luk operasyon!
        Fuzul GYO halka açılıyor
        Fuzul GYO halka açılıyor
        Kiracısını çocuğunun önünde öldürdü
        Kiracısını çocuğunun önünde öldürdü
        O kanser türünde radyoterapinin yan etkilerini azaltan şey ne?
        O kanser türünde radyoterapinin yan etkilerini azaltan şey ne?
        Bodrum’da evlendiler
        Bodrum’da evlendiler
        Antalya Orman Bölge Müdürü: 20 gün mangal yakmayın
        Antalya Orman Bölge Müdürü: 20 gün mangal yakmayın
        Prof. Kadıoğlu anlattı: Isınmaya karşı albedo
        Prof. Kadıoğlu anlattı: Isınmaya karşı albedo
        AVM'de bıçaklı saldırgan paniği! Kalabalığa kabusu yaşattı
        AVM'de bıçaklı saldırgan paniği! Kalabalığa kabusu yaşattı
        Memurlar emekliliği beklemeye aldı
        Memurlar emekliliği beklemeye aldı
        Polonya ile Almanya arasında 'çöp' gerginliği
        Polonya ile Almanya arasında 'çöp' gerginliği
        İsrail'de gergin gece!
        İsrail'de gergin gece!
        Vergiler doları, faizler konutu neden tetikliyor?
        Vergiler doları, faizler konutu neden tetikliyor?
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!