Haberler Gündem YKS birincisi kim oldu? 2023 üniversite sınavı YKS birincisi kaç puan aldı, hangi şehirden çıktı?

YKS birincisi kim oldu? 2023 üniversite sınavı YKS birincisi kaç puan aldı? YKS birincisi, 2023 üniversite sınavının sonuçları beklenirken araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran tarihlerinde tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 20 Temmuz itibarıyla açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda "YKS birincisi kim oldu, hangi şehirden çıktı?" sorusu gündem oldu. İşte, 2023 üniversite sınavı birincisi ile ilgili detaylar... Habertürk Giriş: 19.07.2023 - 13:00 Güncelleme: 19.07.2023 - 13:00 facebook

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde üç oturumda düzenlendi. Sınav sonuçları için artık nefesler tutulmuşken YKS birincisinin kim olduğu sorgulaması da sıklaştı. Peki, bu senenin YKS birincisi kim oldu, birinci hangi şehirden çıktı? İşte, detaylar...

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2023 YKS BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI? YKS birincisi henüz açıklanmadı. TYT-AYT ve YDT birincilerinin sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olması bekleniyor. Bu bağlamda bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.