YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU? TYT, AYT, YDT 2023 Üniversite sınavı YKS birincisi kim oldu? YKS'de birincisi hangi şehir ve ilçelerden çıktı?

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU? TYT, AYT, YDT 2023 Üniversite sınavı YKS birincisi kim oldu? YKS'de birincisi hangi şehir ve ilçelerden çıktı?

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Üniversite sınavı sonuçları açıklandı ve her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavda kimin ve kimlerin birinci olduğu sorularının cevapları gündem oldu. Söz konusu duruma ilişkin ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, resmi açıklamayı yaptı. İşte, 2023 YKS birincilerine dair tüm bilgiler!