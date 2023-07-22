Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eğitim YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU? TYT, AYT, YDT 2023 Üniversite sınavı YKS birincisi kim oldu? YKS'de birincisi hangi şehir ve ilçelerden çıktı?

        ÖSYM Başkanı Ersoy YKS birincisini açıkladı! İşte 2023 YKS birincisi...

        20 Temmuz Perşembe günü itibariyle milyonlarca öğrenciye duyurulan YKS sonuçlarının ardından gözler YKS birincilerine çevrildi. Konuyla ilgili olarak en çok; YKS birincisi kim oldu ve YKS birincileri hangi illerden çıktı sorularının cevapları gündem oldu. İşte, üniversite sınavı birincilerine ilişkin ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıklamaları...

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Üniversite sınavı sonuçları açıklandı ve her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavda kimin ve kimlerin birinci olduğu sorularının cevapları gündem oldu. Söz konusu duruma ilişkin ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, resmi açıklamayı yaptı. İşte, 2023 YKS birincilerine dair tüm bilgiler!

        2

        YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYMnin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

        3

        2023 YKS BİRİNCİSİ AÇIKLANDI!

        TYT-AYT ve YDT YKS birincileri sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından belli oldu. YKS birincisiÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından açıklandı.

        4

        2022 YKS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

        5

        YKSSINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

        YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        6

        YKS TERCİHLERİNDE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?

        YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Doğubayazıt'ta evleri su bastı
        Doğubayazıt'ta evleri su bastı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Güneş'ten Lyanco açıklamalası!
        Güneş'ten Lyanco açıklamalası!
        Beşiktaş, Aboubakar ile kazandı!
        Beşiktaş, Aboubakar ile kazandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Galatasaray deniyordu! İspanya yolcusu
        Galatasaray deniyordu! İspanya yolcusu
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!