ÖSYM Başkanı Ersoy YKS birincisini açıkladı! İşte 2023 YKS birincisi...
20 Temmuz Perşembe günü itibariyle milyonlarca öğrenciye duyurulan YKS sonuçlarının ardından gözler YKS birincilerine çevrildi. Konuyla ilgili olarak en çok; YKS birincisi kim oldu ve YKS birincileri hangi illerden çıktı sorularının cevapları gündem oldu. İşte, üniversite sınavı birincilerine ilişkin ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıklamaları...
Üniversite sınavı sonuçları açıklandı ve her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavda kimin ve kimlerin birinci olduğu sorularının cevapları gündem oldu. Söz konusu duruma ilişkin ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, resmi açıklamayı yaptı. İşte, 2023 YKS birincilerine dair tüm bilgiler!
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYMnin internet adresinden açıklandığını bildirdi.
2023 YKS BİRİNCİSİ AÇIKLANDI!
TYT-AYT ve YDT YKS birincileri sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından belli oldu. YKS birincisiÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından açıklandı.
2022 YKS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)
YKSSINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS TERCİHLERİNDE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.
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