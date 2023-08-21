Haberler Gündem YKS BOŞ KONTENJANLAR | 2023 YKS 2. ek tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları ve boş kontenjanları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları ne zaman açıklanacak? YKS boş kontenjanlar ve taban puanları, 19 Ağustos'ta üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. AYT, TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı sonuçları 20 Temmuz'da açıklanırken YKS tercih sonuçları ise 19 Ağustos'ta açıklandı. Üniversite ilk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenlerin gözü YKS boş kontenjanlara çevrildi. İşte 2023 YKS boş kontenjanlara ilişkin merak edilenler... Habertürk Giriş: 21.08.2023 - 11:24 Güncelleme: 21.08.2023 - 11:24 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







YKS boş kontenjanlar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula ve bölüme yerleşemeyen adayların gözü YKS 2. tercih tarihleri ile üniversite boş kontenjanlarına çevrildi. İşte 2023 2. ek yerleştirme kılavuzu ile YKS boş kontenjanlara ilişkin merak edilenler...

2 Şurada Paylaş!







YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 21.00'den itibaren öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. 2023-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28 – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.