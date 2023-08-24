Haberler Gündem YKS boş kontenjanlar 2023: YKS ek tercih ile taban puanları ve boş kontenjan listesi ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercihleri ile taban puanları ve boş kontenjan listesi ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih yerleştirme sonuçları 19 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından erişime sunuldu. Tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjan listesinin açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. YKS ek tercihlerinin üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından başlaması bekleniyor. İşte 2023 YKS ek tercih tarihleri ile boş kontenjanlar ve taban puanları... Habertürk Giriş: 24.08.2023 - 21:05 Güncelleme: 24.08.2023 - 21:05 facebook

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YKS boş kontenjan listesi, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemi meşgul etmeye başladı. Yerleştirme sonucuna göre bir Yükseköğretim programını kazanamayan adaylar YKS ek tercihleri ile boş kontenjan ve taban puanları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "YKS ek tecihleri ile taban puanları ve boş kontenjan listesi ne zaman açıklanacak?" İşte YKS boş kontenjan listesi...

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YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 21.00'den itibaren öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. 2023-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28 – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.