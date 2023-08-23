Haberler Gündem YKS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ 2023 | ÖSYM ek tercih tarihleri ile YKS boş kontenjanlar ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM ek tercih tarihleri ile YKS boş kontenjanlar ne zaman yayınlanacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının 19 Ağustos'ta açıklanırken gözler üniversite taban puanları ile YKS boş kontenjanlar listesine çevrildi. 2023 yılında toplam üniversite kontenjanı 923 bin 411 olurken yerleşen aday sayısı ise 898 bin 024 olarak açıklandı. Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih takvimini yayınlanmasının ardından 2. ek yerleştirme başvurularını gerçekleştirebilecekler. İşte 2023 YKS boş kontenjanlarına ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 23.08.2023 - 07:55 Güncelleme: 23.08.2023 - 07:55 facebook

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YKS boş kontenjanlar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. ÖSYM bu sene ikinci kez barajsız gerçekleştirilen yerleştirme verilerini açıkladı. YKS ilk yerleştirmede üniversite kontenjanlarının %99,8'i dolarken bu sene üniversitelere yerleştirilen aday sayısı 47 bin 393 arttı. İlk tercih işlemlerinde bir üniversiteye yerleşemeyen adayların gözü "ÖSYM ek tercih tarihleri ile YKS boş kontenjanlar ne zaman yayınlanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 üniversite ek tercihleri YKS boş kontenjanlar listesi hakkında merak edilenler...

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YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 21.00'den itibaren öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. 2023-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28 – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.