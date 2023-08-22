2023 YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları ne zaman açıklanacak?
YKS boş kontenjanlar ve taban puanları, 19 Ağustos'ta üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. AYT, TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı sonuçları 20 Temmuz'da açıklanırken YKS tercih sonuçları ise 19 Ağustos'ta açıklandı. Üniversite ilk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenlerin gözü YKS boş kontenjanlara çevrildi. İşte 2023 YKS boş kontenjanlara ilişkin merak edilenler...
YKS boş kontenjanlar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula ve bölüme yerleşemeyen adayların gözü YKS 2. tercih tarihleri ile üniversite boş kontenjanlarına çevrildi. İşte 2023 2. ek yerleştirme kılavuzu ile YKS boş kontenjanlara ilişkin merak edilenler...
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 21.00'den itibaren öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
2023-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28 – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
YKS 2.EK TERCİHLER NE ZAMAN?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
Buna göre; 30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS 2. TERCİHLER BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları bilgisini içeren 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı. Herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ikinci tercihlerini YKS ek tercih kılavuzunda yer alanm kurallara göre yapacaklar.
YKS ek tercihler boş kontenjanları henüz açıklanmadı, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.
YKS EK TERCİHLERDE PUAN DÜŞER Mİ?
İlk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak.
İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
İlk tercih zamanı tercih yaparak herhangi bir üniversiteye yerleşen kişiler de ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahip olacak. Ancak bu adayların OBP'si (diploma notu) yarı yarıya düşecek.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.