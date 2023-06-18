Üniversite sınavı YKS 2023 bugün yapılacak olan Alan Yetenek Testi AYT ile devam ediyor. Dün Temel Yetenek Testi TYT'ye girenler ve bugün yapılacak olan Alan Yetenek Testi AYT'ye girecek olan üniversite adayları merak içerisinde sınav sorularını ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, TYT - AYT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte YKS cevap anahtarıyla ilgili merak edilenler...