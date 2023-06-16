BU YIL YKS'DE BARAJ VAR MI, YOK MU?



Yükseköğretim Kurulundan geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmıştır" denilmişti.



Söz konusu açıklama sonrası barajın geri geldiğine yönelik yeni bir açıklama ise yapılmadı. Dolayısıyla YKS'de bu yıl da baraj puanı olmayacak.