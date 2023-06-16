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YKS'de ilk oturum TYT yarın yapılacak

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla yarın düzenlenecek

YKS'de ilk oturum TYT yarın yapılacak
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Geçen yıl 3 milyon 243 bin 334 olan aday sayısının, bu sene 284 bin 132 fazla başvuruyla 3,5 milyonun üzerine çıktığı 2023-YKS, 17 ve 18 Haziran'da KKTC Lefkoşa dahil toplam 228 sınav merkezinde uygulanacak.

YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 aday katılacak. Sınav, 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 465 bin 18 kişi görev alacak.

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. Sınav, 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanacak. AYT'de 345 bin 898 kişi görev alacak.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

SINAVLARDAN 15 DAKİKA ÖNCE KAPILAR KAPATILACAK

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizceden 316 bin 572, Arapçadan 13 bin 774, Almancadan 4 bin 705, Fransızcadan 1745, Rusçadan 1218 kişi sınava girecek. Sınav, 1434 binada, 16 bin 811 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 49 bin 108 kişi görev alacak. YDT, 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak, sınav salonuna aday alımı tamamlanacak.

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye toplam 13 bin 513 engelli aday girecek. AYT'ye 9 bin 528, YDT'ye ise bin 165 engelli aday katılacak.

Engelli adaylar için 2023 YKS'de, üç oturumda toplam 10 bin 103 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak.

Sınava ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlandı.

Bu yıl 22 sınav merkezinde ilk defa YKS yapılacak. 2023-YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında.

ADAYLARA HATIRLATMALAR

Adayların, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların mağdur olmamaları için nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekiyor. T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il veya ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak.

Depremzede öğrencilere illerindeki devlet üniversitelerinde yüzde 25 ek kontenjan
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen öğrencilere yönelik bu yıl YKS yerleştirmelerinde yeni uygulama yapacak.

Bu kapsamda, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara, kendi şehirlerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek kontenjan ayrıldı.

Buna göre, OHAL kapsamındaki kentler ile Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave kontenjan verilecek.

Bu üniversiteler, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Kilis 7 Aralık, Malatya Turgut Özal ve Osmaniye Korkut Ata üniversiteleri olarak sıralanıyor.

Öte yandan, vakıf üniversitelerindeki her bir programa 2547 sayılı Kanun'da öngörülen yüzde 15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü kapsam dışında olmak üzere ve çift diploma programları hariç depremzede YKS adayları için 1'er kontenjan ayrılacak.

Merkezi yerleştirmede ayrılan bu kontenjana kayıt olunması durumunda, kayıt yapılan kontenjan kadar ek yerleştirme sırasında söz konusu programa üniversitenin tercihi de alınarak indirimli veya ücretli kontenjan eklenecek.

34 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE ÖZEL KONTENJAN

Bunun yanında 1 Ocak 2023 itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadınlara yönelik YKS için özel bir uygulama hayata geçirilecek.

Bu kapsamda, devlet üniversitelerinin merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarında "34 yaş üstü kadınlar kontenjanı" ayrıldı.

Bu haktan daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmayan kadınlar yararlanacak.

Daha önce bir ön lisans programından mezun olanlar ise sadece lisans programları için ayrılan kontenjanları tercih edebilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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