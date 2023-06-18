Üniversite Sınavı 2023 YKS'nin ikinci oturumu AYT bugün saat 10.15'te başladı. 180 dakika süren AYT saat 13.15'te tamamlandı. YKS 2023 maratonu ise son oturumu olan Yabancı Dil Testi YDT ile devam edecek. Peki, YDT saat kaçta başlayacak? YDT kaç dakika ve saat kaçta bitecek? İşte merak edilen soruların cevabı...