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YKS'de son oturum için geri sayım! YDT saat kaçta başlayıp bitecek?

YDT kaç dakika sürecek? Üniversite sınavı 2023 YSK maratonu bugün saat 10.15'te başlayan Alan Yetenek Testi AYT ile başladı. 180 dakika süren AYT saat 13.15'te bitti. Şimdi ise sıra YKS'nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi YDT'de. Son oturuma katılacak adaylar, "YDT kaç dakika sürecek?" ve "YDT saat kaçta başlayacak?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki,YDT saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? ÖSYM tarafından sınava girecek adaylar için 15 dakika uyarısı geldi. İşte merak edilen saatler...

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  • YKS'de son oturum için geri sayım! YDT saat kaçta başlayacak? YDT kaç dakia sürecek, saat kaçta bitecek?

    Üniversite Sınavı 2023 YKS'nin ikinci oturumu AYT bugün saat 10.15'te başladı. 180 dakika süren AYT saat 13.15'te tamamlandı. YKS 2023 maratonu ise son oturumu olan Yabancı Dil Testi YDT ile devam edecek.  Peki, YDT saat kaçta başlayacak? YDT kaç dakika ve saat kaçta bitecek? İşte merak edilen soruların cevabı...
  • YKS'de son oturum için geri sayım! YDT saat kaçta başlayacak? YDT kaç dakia sürecek, saat kaçta bitecek?

    AYT HEYECANI BAŞLADI

    YKS ilk oturumu olan Temel Yetenek Testi TYT dün gerçekleşti. Bugün saat 10.15'te ise Alan Yetenek Testi AYT başlayıp saat 13.15'te bitti. AYT'nin ardından yapılacak saat  Yabancı Dil Testi YDT 15.15'te başlayacak.YDT'nin ardından YKS 2023 sona erecek.

     
  • YKS'de son oturum için geri sayım! YDT saat kaçta başlayacak? YDT kaç dakia sürecek, saat kaçta bitecek?

    YDT SAAT KAÇTA BAŞLAYCAK?

    YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi YDT bugün yani 18 Haziran Pazar saat 15.15'te başlayacak. Sınav salonlarına ise saat 15.00'ten sonra adaylar alınmayacak.
  • YKS'de son oturum için geri sayım! YDT saat kaçta başlayacak? YDT kaç dakia sürecek, saat kaçta bitecek?

    AYT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

    YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi YDT 80 sorudan oluşuyor. Sınav ise 120 dakika sürecek.
  • YKS'de son oturum için geri sayım! YDT saat kaçta başlayacak? YDT kaç dakia sürecek, saat kaçta bitecek?

    AYT SAAT KAÇTA BİTECEK?

    120 dakika sürecek olan YDT saat 17.15'te sona erecek.
  • YKS'de son oturum için geri sayım! YDT saat kaçta başlayacak? YDT kaç dakia sürecek, saat kaçta bitecek?

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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