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        YKS'de yapay zekayla kopya çekmeye çalışan kişi tutuklandı

        Isparta'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çekmek isteyen kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:12 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:12
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        YKS'de yapay zekayla kopya çekmeye çalışan kişi tutuklandı
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        Isparta'da Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testinde (TYT) kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çekmek isteyen kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınava giren M.E.E. ve A.B'nin üzerinde elektronik düzenek olduğunu tespit etti.

        Şüphelilerin internet sağlayıcı ve düğme kamerayla gönderdikleri soruları yapay zekaya çözdürdükleri belirlendi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden A.B. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen M.E.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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