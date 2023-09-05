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        Haberler Gündem YKS EK TERCİH KILAVUZU 2023: ÖSYM ile YKS üniversite ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kimler ek tercih yapabilir?

        YKS ek tercih tarihleri 2023: YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih dönemi için tarih sorgulamaları gündeme geldi. 1 Eylül'de tamamlanan üniversite kayıtları sonrasında gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Peki, 2023 YKS ek tercih ne zaman yapılacak? İşte "YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, kılavuzu yayımlandı mı?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 00:20 Güncelleme: 05.09.2023 - 00:20
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        YKS ek tercih tarihleri araştırmaları üniversite kayıt işlemlerinin geride kalmasıyla hız kazandı. 2023 YKS ek tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş sürerken YKS 2. tercihleri, ÖSYM'nin belirdiği tarihler arasında yapılacak. Herhangi bir üniversite programına dahil olamayan öğrenciler için YKS ek yerleştirme tarihleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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        2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

        YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapıldı.

        Üniversite kayıtlarının 1 Eylül'de tamamlanmasıyla tercihlerin yakın zaman içerisinde başlaması bekleniyor. Tarih netleştiğinde haberimize eklenecektir.

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        YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS ek tercih kılavuzunun eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasının ardından YKS ek tercih tarihleri de netleşecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecek.

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        EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

        Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

        Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

        YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?

        Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

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        İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

        İlk tercih zamanı tercih yaparak herhangi bir üniversiteye yerleşen kişiler de ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahip olacak. Ancak bu adayların OBP'si (diploma notu) yarı yarıya düşecek.

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        YKS EK TERCİHLERDE PUAN DÜŞER Mİ?

        İlk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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