YKS ek tercihleri sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Gözler sonuçlarda!
YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023 YKS ikinci tercihini yapan üniversite adayları tarafından heyecan içerisinde takip ediliyor. Bilindiği üzere üniversite ikinci tercih sonuçları yani 2023 YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin sonuç ekranı "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden açıklanıyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...
YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite ikinci tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercihlerini yapan adaylar merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanıyor. İşte YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen soruların cevabı...
2023 YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edilmedi. Ancak sonuçların 17 Eylül'den sonra yaklaşık 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre sonuçların en geç önümüzdeki Cuma yani 29 Eylül'e kadar açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme sonuçları T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.