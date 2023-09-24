Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim YKS EK TERCİH SONUÇ EKRANI| Üniversite ikinci tercih 2023 YKS ek tercihleri sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç ekranı (sonuc.osym.gov.tr) TIKLA GİR!

        YKS ek tercihleri sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Gözler sonuçlarda!

        YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023 YKS ikinci tercihini yapan üniversite adayları tarafından heyecan içerisinde takip ediliyor. Bilindiği üzere üniversite ikinci tercih sonuçları yani 2023 YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin sonuç ekranı "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden açıklanıyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 24.09.2023 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite ikinci tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercihlerini yapan adaylar merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanıyor. İşte YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen soruların cevabı...

        2

        2023 YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edilmedi. Ancak sonuçların 17 Eylül'den sonra yaklaşık 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre sonuçların en geç önümüzdeki Cuma yani 29 Eylül'e kadar açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        3

        YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme sonuçları T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.

        ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

        4

        EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

        Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

        Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

        YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?

        Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

        5

        KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

        Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bakan Fidan'dan BM Zirvesi değerlendirmesi
        Bakan Fidan'dan BM Zirvesi değerlendirmesi
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Cimbom 4 köşe!
        Cimbom 4 köşe!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?