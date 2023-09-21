Gözler ÖSYM YKS ek tercih ekranında! 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS ek tercih sonuçları için üniversite adaylarının heyecanlı bekleyişi sürüyor. 12-17 Eylül tarihleri arasında tamamlanan üniversite ek tercih işlemlerinin ardından gözler YKS ek tercih sonuçlarına çevrildi. İlk tercihlerde bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar üniversitelerin boş kontenjan bölümlerine göre yerleştirilecekler. İşte 2023 ÖSYM YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı...
YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı için gözler ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. YKS 1. tercih sonuçlarının açıklaması ardından üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. YKS ek tercih işlemleri tamamlanırken ek yerleştirme için toplamda 162 bin 980 kişilik boş kontenjan açıklandı. İşte 2023 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin merak edilenler...
YKS EK TERCİHLERİ BAŞVURULARI BİTTİ!
Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başladı. YKS ek tercihleri bu akşam yani 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erdi.
2023 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edilmedi. YKS ek tercih sonuçlarının 22 Eylül ile 26 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilmektedir.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.