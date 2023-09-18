YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS ek tercih sonuç sayfası
YKS ek tercih başvuruları sona erdi. ÖSYM tarafından açıklanan boş kontenjanlara başvuran üniversite adayları merak içerisinde başvuru sonuçları bekliyor. Sonuçlar ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr." sayfası üzerinden açıklanacak. Peki, 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 yılında YKS tercihleri sonucunda üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ÖSYM tarafından ek kontenjanların açıklanmasıyla beraber YKS ek tercihlerini yaptı. Tercih başvurularının bitmesinin ardından gözler YKS ek tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS EK TERCİHLERİ BAŞVURULARI BİTTİ!
Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başladı. YKS ek tercihleri bu akşam yani 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
2023 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edilmedi. Ancak sonuçların 17 Eylül'den sonra yaklaşık 7 gün içerisinde açıklanması yani önümüzdeki pazar gününe kadar açıklanması bekleniyor.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.