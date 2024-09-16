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        Haberler Bilgi Yaşam YKS ek tercih sonuçları sorgulama: ÖSYM 2024 YKS ikinci yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS ek tercih sonuçları sorgulama 2024: YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. 6 Eylül'de başlayan ek yerleştirme tercih süreci 11 Eylül'de sona erdi. İkinci kez listelerini hazırlayıp sisteme kaydeden adaylar, ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu kapsamda ''YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?'' soruları yanıt arıyor. Sonuçlar ÖSYM sonuç sorgulama sayfası üzerinden erişime açılacak. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 11:26 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:27
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        Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS ek tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. 6 Eylül’de başlayan ek yerleştirme tercih işlemleri, 11 Eylül’de sona erdi. İlk tercihte bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ikinci kez şanslarını denedi. Şimdi tüm gözler sonuçlar için ÖSYM tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. Sonuçlar ÖSYM sonuç sorgulama ekranı üzerinden duyurulacak. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS ek tercih sonuçları için henüz ÖSYM'den resmi bir tarih açıklaması gelmedi.

        Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 12-17 Eylül tarihleri arasında yapılmış, sonuçlar ise 25 Eylül'de açıklanmıştı.

        Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda YKS ek tercih sonuçlarının eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

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        YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

        Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

        YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

        YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri başlayacak.

        Ancak YKS ek tercih kayıt ve elektronik kayıt tarihleri henüz belli olmadı.

        Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

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