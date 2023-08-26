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        Haberler Gündem YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2023 | ÖSYM YKS üniversite 2. ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

        YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte son gelişmeler

        ÖSYM kılavuzu ile üniversite taban puanları ve boş kontenjanlar, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. 19 Ağustos 2023 tarihinde açıklanan üniversite tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar YKS 2. tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2023 YKS 2. tercih tarihleri hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 09:55 Güncelleme: 26.08.2023 - 09:55
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        YKS ek tercih tarihleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başladı. YKS tercih sonuçlarına göre üniversite yerleşim oranı yüzde 99,8 olarak açıklandı. Üniversite tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler YÖK ATLAS üniversite boş kontenjanlar ve taban puanları listesi ile YKS 2. tercihlerini gerçekleştirecekler. İşte 2023 YKS ek tercih tarihlerine ilişkin merak edilenler...

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        YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

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        YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasının ardından YKS ek tercih tarihleri de netleşecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecek.

        4

        EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

        Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

        Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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        YKS EK TERCİHLERDE PUAN DÜŞER Mİ?

        İlk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak.

        İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

        İlk tercih zamanı tercih yaparak herhangi bir üniversiteye yerleşen kişiler de ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahip olacak. Ancak bu adayların OBP'si (diploma notu) yarı yarıya düşecek.

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        YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?

        Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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