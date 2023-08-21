Haberler Gündem YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2023 | YKS ikinci tercihler ne zaman başlayacak, kimler ek tercih yapabilecek?

YKS ikinci tercihler ne zaman başlayacak, kimler ek tercih yapabilecek? YKS ek tercihleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir okulu kazanamayan öğrenciler YKS 2. ek tercihlerini boş kontenjanlar ışığında gerçekleştirecek. İşte 2023 YKS ek tercih tarihlerine ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 21.08.2023 - 13:05 Güncelleme: 21.08.2023 - 13:05 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







YKS ek tercih tarihleri için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. YKS tercih sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanırken YKS ikinci tercih tarihleri araştırmaları hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler "YKS ikinci tercihler ne zaman başlayacak, kimler ek tercih yapabilecek?" araştırmalarına başladı. İşte 2023 YKS ek tercihler hakkında merak edilenler...

2 Şurada Paylaş!







YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 21.00'den itibaren öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. 2023-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28 – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.