Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YKS ek tercih ile üniversite kayıtları: YKS 3. ek tercih ne zaman yapılacak?

YKS ek tercih sonuçlarının 19 Eylül tarihinde açıklanmasıyla gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan YKS ek tercih ile üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

ABONE OL
  • YKS ek tercih üniversite kayıt tarihleri: 2022 ÖSYM üniversite tercih kılavuzu ile YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman?

    ÖSYM ile YKS 3. ek tercih tarihleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. "ÖSYM üniversite tercih kılavuzu ile 2022 YKS 3. tercihler hangi tarihte yapılacak?" sorusu yanıtını ararken ek tercihler sonucunda üniversite yerleşemeyen adaylar konuyu yakından takip ediyor. Geçen sene yapılan YKS 3. ek tercihlerin bu sene yapılıp yapılmayacağına ilişkin bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...
  • YKS ek tercih üniversite kayıt tarihleri: 2022 ÖSYM üniversite tercih kılavuzu ile YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman?

    YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

    2022 YKS ek tercih sonuçları, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
  • YKS ek tercih üniversite kayıt tarihleri: 2022 ÖSYM üniversite tercih kılavuzu ile YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman?

    ''2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
  • YKS ek tercih üniversite kayıt tarihleri: 2022 ÖSYM üniversite tercih kılavuzu ile YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman?

    Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.''

    YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • YKS ek tercih üniversite kayıt tarihleri: 2022 ÖSYM üniversite tercih kılavuzu ile YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman?

    YKS 3. EK TERCİH OLACAK MI?

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur.
  • YKS ek tercih üniversite kayıt tarihleri: 2022 ÖSYM üniversite tercih kılavuzu ile YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman?

    Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür" ifadelerini kullandı.
  • YKS ek tercih üniversite kayıt tarihleri: 2022 ÖSYM üniversite tercih kılavuzu ile YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman?

    YKS 3. EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

    YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS 3. tercihlerin olup olmayacağı adaylar tarafından merak konusu oldu.

    Geçen yıl adaylara ikinci kez ek tercih şansı tanınmıştı. Ek Yerleştirme sürecinde, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylara 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylara ise 4 yıllık lisans programlarını tercih etme hakkı verilmişti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.