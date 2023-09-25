YKS ek tercih var mı? 2023 ÖSYM kılavuzu ile YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak?
YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Son dakika açıklamasının ardından gözler YKS 3. ek tercihin olup olmayacağına çevrildi. İşte YKS 3. ek tercih tarihlerine ilişkin merak edilenler...
YKS 3. ek tercihin olup olmayacağı merak konusu oldu. YKS 1. ve 2. tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS 3. ek tercih tarihlerine çevrildi. Adaylar, 25 Eylül'de saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ek yerleştirme sonuçlarına ulaşabilecek. İşte YKS ek tercih var mı? 2023 ÖSYM kılavuzu ile YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...
YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
YKS 3. EK TERCİH VAR MI?
Konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. YKS 3. ek tercih tarihleri için gözler ÖSYM'ye çevrildi.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 25 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2023 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yaptı. Özvar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "2023-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre toplam 71 bin 943 adayımız daha üniversitelerimize kayıt yaptırmaya hak kazandı." ifadesini kullandı.
YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.
Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
2023-YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER