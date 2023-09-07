YKS ek tercihleri için geri sayım başladı! 2023 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS ek tercih süreci için geri sayım başladı. Bilindiği üzere üniversite kayıt işlemleri tamamlandı. Böylelikle boş kontenjanlar ortaya çıkmış oldu. ÖSYM tarafından boş kontenjanların ek tercih kılavuzunda ilan edilmesiyle birlikte YKS ek tercihleri de başlamış olacak. Peki, 2023 YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2023 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından ek kontenjanlar ortaya çıktı. ÖSYM tarafından YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından boş kontenjanlar da belli olacak. ÖSYM tarafından kontenjanların açıklanmasını takiben YKS ek tercih süreci de başlamış olacak. Peki, 2023 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruyla ilgili detaylar...
2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapıldı.
Üniversite kayıtlarının 1 Eylül'de tamamlanmasıyla tercihlerin yakın zaman içerisinde başlaması bekleniyor. Tarih netleştiğinde haberimize eklenecektir.
YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih kılavuzunun eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasının ardından YKS ek tercih tarihleri de netleşecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecek.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.
YKS ek tercihleri ne zaman