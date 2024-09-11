YKS ek tercihler için son gün! ÖSYM kılavuzu ile 2024 YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
YKS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YKS ek tercih kılavuzu ile belli olmuştu. Kılavuza göre YKS ek tercihler için süreç 11 Eylül Çarşamba günü sona eriyor. Adaylar, tercih işlemlerini 11 Eylül saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, 2024 YKS ek tercih nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2024 YKS ek tercih ekranı, 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanlar ve taban puanları hakkında ayrıntılı bilgiler…
2024 YKS ek tercih kılavuzu doğrultusunda 6 Eylül’de başlayan YKS ek tercihler, bugün sona erecek. Bu sebeple henüz ek tercih başvurusu yapmamış olan adaylar ‘’YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar, boş kontenjanlar neler?’’ sorularına yanıt arıyor. YKS boş kontenjanlar, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları sorgulanıyor. İşte YKS ek tercih ekranı 2024 ve konu hakkında detaylı bilgiler…
2024 YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
2024 YKS ek tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2024 YKS ek tercih tarihleri belli oldu.
Kılavuz doğrultusunda YKS ek tercih işlemleri, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.
Ek yerleştirme işlemleri; 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.
2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme ücreti 80,00 TL'dir.
Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
YKS BOŞ KONTENJANLAR VE 2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve koşulları, bu kılavuzda Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir.
Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır.
Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümü dikkatle incelenerek tercih işlemi yapılmalıdır.
TABLO 3 DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TABLO 4 MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ