YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2023 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı ve kimler ek tercih yapabilir?
YKS ek tercih tarihleri üniversiteye girmeye hak kazanamayan öğrenciler tarafından anbean takip ediliyor. İlk tercihlerinde yerleşenler için üniversite kayıt işlemleri, 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. Hemen akabinde ise YKS ek tercihleri başlayacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, kimler ek tercih yapabilir ve ücreti ne kadar? İşte tüm merak edilenler…
2023 YKS ek tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş başladı. YKS 2. tercihleri, ÖSYM'nin belirdiği tarihler arasında yapılacak. YKS sınav sonuçlarının geçtiğimiz hafta açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan birçok öğrenci, tercihlerine göre kazandıkları üniversitelere kayıtları için işlemlere başladı. Herhangi bir üniversite programına dahil olamayan öğrenciler ise YKS ek yerleştirme tarihinin gelmesini bekliyor. Peki, 2023 YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Buna göre; YKS ek tercih işlemlerinin, üniversite kayıtlarının 1 Eylül'de tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.
YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasının ardından YKS ek tercih tarihleri de netleşecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecek.
YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Yani ilk tercihte yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar ek yerleştirmeden faydalanamayacak.
2023 yılında tercih yapmayan adaylar da ek tercihlerden yararlanamayacak. Ancak tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday ek yerleştirmeden yararlanabilir.
EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
2022 yılında ek yerleştirme tercih ücreti 50,00 TL olarak belirlenmişti. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
YKS EK TERCİHLERDE PUAN DÜŞER Mİ?
İlk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak.
İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
İlk tercih zamanı tercih yaparak herhangi bir üniversiteye yerleşen kişiler de ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahip olacak. Ancak bu adayların OBP'si (diploma notu) yarı yarıya düşecek.