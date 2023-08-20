YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ikinci tercihleri olacak mı? İşte detaylar

YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ikinci tercihleri olacak mı? İşte detaylar

YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği bölüme yerleşemeyenler bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, YKS ikinci tercihleri yapılacak mı? İşte YKS ek tercihleriyle ilgili merak edilenlerin detayları....

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YKS EK TERCİHLERİ YAPILACAK MI?

YKS ek tercihleri her kayıt döneminde olduğu gibi 2023 - 2024 üniversite tercih döneminde de yapılacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

Buna göre; 30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.