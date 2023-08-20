YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ikinci tercihleri olacak mı? İşte detaylar
YKS ek tercihleri yapılacak mı? YKS ikinci tercihleri ne zaman? Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği üniversiteye yerleşemeyenler veya yeniden tercihte bulunmak isteyenler merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...
YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği bölüme yerleşemeyenler bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, YKS ikinci tercihleri yapılacak mı? İşte YKS ek tercihleriyle ilgili merak edilenlerin detayları....
YKS EK TERCİHLERİ YAPILACAK MI?
YKS ek tercihleri her kayıt döneminde olduğu gibi 2023 - 2024 üniversite tercih döneminde de yapılacak.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
Buna göre; 30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
İlk tercih zamanı tercih yaparak herhangi bir üniversiteye yerleşen kişiler de ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahip olacak. Ancak bu adayların OBP'si (diploma notu) yarı yarıya düşecek.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.