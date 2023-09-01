YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt sürecinin sonuna gelinmesiyle birlikte gözler ek kontenjan sayılarına çevrildi. ÖSYM tarafından kontenjanların açıklanmasını takiben YKS ek tercih süreci de başlamış olacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruyla ilgili detaylar...

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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerinin bugün tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından boş kontenjanlar açıklanacak. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

Buna göre; 30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.