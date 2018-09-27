YKS ek yerleştirme sonuçları öncesi nefesler tutuldu. Üniversite boş kontenjanlarına başvuran öğrenciler YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını beliyor. Ek yerleştirme kayıtları 1 Ekim pazartesi günü başlayacak. Peki; YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS ek yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmazken, YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar kayıtlarını 1-5 Ekim tarihleri arasında yapacağı için ek tercih sonuçlarının da bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C ’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

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