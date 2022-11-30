Bu gelişme sonrası ÖSYM 2023 sınav ve başvuru takvimini geri çekti. Henüz yeni sınav tarihleri duyurulmadı. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yeni sınav takviminin en geç Aralık ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor.