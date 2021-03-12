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YKS geç başvuru ne zaman, hangi güm? ÖSYM YKS geç başvuru nasıl yapılır?

Üniversite sınavına başvuru yapmayı unutanlar, başvurmak isteyip son başvuru gününü kaçıranlar için ÖSYM YKS geç başvuru günü belirledi. Böylece YKS sınav başvurusu yapmak isteyenler belirtilen tarihlerde üniversite başvurusunda bulunabilecek. Peki YKS geç başvuru ne zaman, hangi güm? ÖSYM YKS geç başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

YKS geç başvuru ne zaman, hangi güm? ÖSYM YKS geç başvuru nasıl yapılır?

Üniversite sınavı için geri sayım başladı. Milyonlarca aday koronavirüs salgını gölgesinde üniversite sınavına hazırlanıyor. ÖSYM, YKS başvurularını online olarak kabul ediyor. YKS sınav başvurusunu kaçıranlar ÖSYm tarafından yapılan açıklama ile mutlu oldu. İşte YKS geç başvuru tarihi...

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS geç başvuru işlemleri 17 Mart 2021'de başlayacak 18 Mart 2021'de 23:59'de sona erecek.

YKS GEÇ BAŞVURU NASUL YAPILIR?

Başvurularınızı ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, ÖSYM AİS MOBİL uygulamasından veya Başvuru Merkezlerinden yapabilirsiniz.

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