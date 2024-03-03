YKS başvurularının sona ermesinin ardından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı geç başvuru tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. YKS geç başvuruları, T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılabilecek. Peki, "YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2024 TYT, AYT, YDT sınav ücreti ve geç başvuru tarihleri...