YKS KONULARI

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat’ta yaşanan, 11 ilde büyük yıkımlara neden olan ve tüm Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl YKS’de adayların 12. sınıfın ikinci dönem konularından muaf tutulduğunu açıkladı. Buna göre adaylar sınavda, 9, 10 ve 11. sınıfın tüm konuları ile 12. sınıfın ilk döneminin konularından sorumlu olacaklar.