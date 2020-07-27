YKS istatistikleri açıklandı

AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan 2020-YKS sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 424 bin 718 adaydan, 2 milyon 296 bin 138'i sınava katıldı. Bu adaylardan 2 milyon 295 bin 890'ının sınavı geçerli sayıldı.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 1 milyon 788 bin 590 adaydan 1 milyon 672 bin 376'sı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 128 bin 177 adaydan da 105 bin 579'u sınava girdi.

AYT'ye katılanlardan 1 milyon 672 bin 309'unun YDT'ye girenlerden ise 105 bin 573'ünün sınavı geçerli sayıldı.

- Baraj puanlarına göre yüzdelikler

TYT'ye katılan adaylardan yüzde 77,32'sı barajı geçerek 150 veya üzerinde puan aldı. Kadın adayların yüzde 81,12'si 150 ve üzerinde puan alırken, erkeklerin yüzde 73,57'si barajı geçti.

AYT'nin sayısal puan türünde ise adayların yüzde 58,60'ı barajı geçerek 170 ve üzerinde puan alırken, sözelde yüzde 83,02'si, eşit ağırlıkta yüzde 73,26'sı barajı geçti.

YDT'ye katılan adayların da yüzde 86,33'ü 170 ve üzerinde puan alma başarısı gösterdi.

- YKS puan dağılımı

YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 5, AYT sözelde 1, eşit ağırlıkta 1, sayısalda 3, YDT'de 5 birinci çıktı.

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 48, AYT sayısalda 150, AYT sözelde 3, AYT eşit ağırlıkta 8 ve dilde 21 aday, 550 ve üzerinde puan aldı.

TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 295 bin 890 adayın testlerdeki ortalama net sayıları şöyle:

"Türkçe 40 soruda 14,288 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 7,788 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,556 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,668 ortalama."

AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 672 bin 309 adayın ortalama net sayıları ise şu şekilde:

"Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,799 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,436 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 1,576 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,489 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,732 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,298 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 0,652, matematik 40 soruda ortalama 7,584, fizik 14 soruda 1,082 ortalama, kimya 13 soruda 1,416 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,309 ortalama."

Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 1733 adayın ortalaması 30,573, Arapça oturumuna katılan 3 bin 359 adayın ortalaması 36,110, Fransızca oturumunda yer alan 710 adayın ortalaması 31,512, İngilizce oturumuna giren 99 bin 356 adayın ortalaması 31,467, Rusça oturumundaki 415 adayın ortalaması ise 37,164 olarak hesaplandı.

,Bensu Gören