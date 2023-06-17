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YKS kaç kişi girecek? 2023 üniversite sınavına kaç kişi başvuru yaptı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kaç kişinin başvurduğuna ilişkin açıklama ÖSYM başkanından geldi. Sınavın düzenlenmesiyle araştırılan konulardan biri de başvuru ve katılım sayısı oldu. İşte "2023 YKS'ye kaç kişi girdi, üniversite sınavına kaç kişi başvurdu?" sorularının yanıtı ile güncel katılım ve başvuru sayısı...

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  • YKS kaç kişi girecek, kaç kişi başvuru yaptı? ÖSYM ile 2023 Üniversite sınavı YKS’ye rekor başvuru!

    Sınava saatler kala YKS'ye başvuruda bulunan kişi sayısı gündeme geldi. Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları sınavları TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. düzenlenecek. Peki, YKS kaç kişi girecek, kaç kişi başvuru yaptı? İşte detaylar...
  • YKS kaç kişi girecek, kaç kişi başvuru yaptı? ÖSYM ile 2023 Üniversite sınavı YKS’ye rekor başvuru!

    2023 YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

    ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlara 3 milyon 527 bin 463 aday başvuru yaptı. Ancak sınava giren kişi sayısı sınav sonrası belli olacak. Sınava 3 milyon 300 binden fazla adayın sınava katılması bekleniyor.
  • YKS kaç kişi girecek, kaç kişi başvuru yaptı? ÖSYM ile 2023 Üniversite sınavı YKS’ye rekor başvuru!

    YKS BAŞVURU SAYISI 

    Temel Yeterlilik Testi (TYT) başvuru sayısı 3 milyon 527 bin 463

    Alan Yeterlilik Testi (AYT) başvuru sayısı 2 milyon 573 bin 136

    Yabancı Dil Testi (YDT) başvurusu sayısı 338 bin 14
  • YKS kaç kişi girecek, kaç kişi başvuru yaptı? ÖSYM ile 2023 Üniversite sınavı YKS’ye rekor başvuru!

    YKS NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

    YKS'nin 17 Haziran saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.

    Sınavın ikinci oturumu AYT ise 18 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.
  • YKS kaç kişi girecek, kaç kişi başvuru yaptı? ÖSYM ile 2023 Üniversite sınavı YKS’ye rekor başvuru!

    Üçüncü oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

    Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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