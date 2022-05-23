YKS sınavında ter dökecek olan adaylar sınav gününü beklemeye başlarken hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Bilindiği gibi YKS sınavı Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) gibi sınavlardan oluşuyor. Peki YKS ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınava kaç gün kaldı? İşte detaylar...