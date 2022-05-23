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YKS ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınava kaç gün kaldı? 2022 YKS üniversite sınav takvimi!

YKS sınavına sayılı günler kala sınava girecek olan adaylar "YKS sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınladı mı, sınava kaç gün kaldı?" gibi soruların yantını aramaya başladı. YKS başvurularının 7 Mart'ta sona ermesinin ardından gözler sınavın yapılacağı tarihe çevrildi. Peki üç aşamada gerçekleşecek olan YKS sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınava kaç gün kaldı? İşte 2022 YKS üniversite sınavı takvimi!

  • 01
    YKS ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınava kaç gün kaldı? ÖSYM 2022 YKS üniversite sınav takvimi!

    YKS sınavında ter dökecek olan adaylar sınav gününü beklemeye başlarken hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Bilindiği gibi  YKS sınavı Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) gibi sınavlardan oluşuyor. Peki YKS ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınava kaç gün kaldı? İşte detaylar...

     
  • 02
    YKS ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınava kaç gün kaldı? ÖSYM 2022 YKS üniversite sınav takvimi!

    2022 YKS SINAVI NE ZAMAN? 

     

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

    SINAV TARİHİ: 18.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

     
  • 03
    YKS ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınava kaç gün kaldı? ÖSYM 2022 YKS üniversite sınav takvimi!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

    SINAV TARİHİ: 19.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
  • 04
    YKS ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınava kaç gün kaldı? ÖSYM 2022 YKS üniversite sınav takvimi!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

    SINAV TARİHİ: 19.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

     
  • 05
    YKS ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınava kaç gün kaldı? ÖSYM 2022 YKS üniversite sınav takvimi!

    YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama henüz ÖSYM'den gelmedi. Resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.
  • 06
    YKS ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınava kaç gün kaldı? ÖSYM 2022 YKS üniversite sınav takvimi!

    YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Adaylar, Sınav Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden edinebileceklerdir.

     
  • 07
    YKS ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınava kaç gün kaldı? ÖSYM 2022 YKS üniversite sınav takvimi!

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKALANACAK?

    YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

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