YKS ne zaman ve hangi gün yapılacak? ÖSYM takvimi ile 2024 Üniversite sınavı tarihleri ve YKS başvuru tarihleri

YKS ne zaman ve hangi gün yapılacak? ÖSYM takvimi ile 2024 Üniversite sınavı tarihleri ve YKS başvuru tarihleri

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2024 üniversite sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrencinin katılım göstereceği zorlu sınav iki gün boyunca üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili olarak ÖSYM, hem sınav tarihlerini hem de başvuru tarihlerini açıkladı. İşte, detaylar...