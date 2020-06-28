YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı - ADIYAMAN

Adıyaman'da YKS'nin ikinci oturumu AYT için öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı.Adıyaman Üniversitesinde sınava girecek öğrenciler uygulanan tedbirler kapsamında salonlara alınırken, aileleri ise sosyal mesafe kurallarına uyarak üniversite bahçesinde beklemeye başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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