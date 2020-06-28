YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı - SİİRT

AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre okullara alındı.Bina girişine konulan hijyen malzemeleri ile ellerini dezenfekte eden öğrencilere maske verildi.Yetkililerin sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardığı öğrenciler, polis kontrolünden geçtikten sonra sınav salonlarına alındı.Öğrenci velileri de dışarıda dua etti.