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YKS'nin üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 130 bin 522 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) başladı

YKS'nin üçüncü oturumu başladı - Haberler
AA

Üçüncü ve son oturum YDT saat 15.45'te başladı. Adaylar, saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda adaylara soruları yanıtlamaları için 80 soru yöneltilecek, süre 120 dakika olacak.

SINAV DOLAYISIYLA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINDI

AA'da yer alan habere göre ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-YKS öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edildi.

YKS'nin her oturumunda, Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı.

İsteyen adaylar dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtıldı. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna geldi.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında okul bahçelerine kimse alınmadı. Adaylar, sınav binalarına girişte sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.

Kovid-19 durumu olan adaylar, tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınıyor.

Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçiler, 05.00-19.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor. Kırtasiyeler ve fotoğrafçılar da 07.00-18.00 saatlerinde açık olacak.

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