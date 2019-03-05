YKS para yatırma ne zaman son? YKS ücreti internetten nasıl yatırılır? soruları adaylar tarafından araştırılıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca genç, YKS hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. 12 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları 6 Mart'ta saat 23.59'a kadar yapılabilinecek. Peki YKS sınavı ne zaman? 2019 YKS ücreti hangi bankalara yatırılır? YKS sınavına dair detaylar haberimizde.

2019 YKS PARA YATIRMA NE ZAMAN SON?

YKS ücreti ÖSYM tarafından bu sene 50 lira olarak belirlendi. YKS ücretleri 7 Mart 2019'a kadar ödenebilecek. TYT, AYT, YDT sınavlarına girecek adaylar her biri için 50'şer lira ödemesi gerekiyor.

YKS SINAV ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAK?

2019-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

- Sadece TYT’ye girecek adaylar 50,00 TL,

- TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 100,00 TL,

- TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 150,00 TL yatıracaklardır.

YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 7 Mart 2019 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 7 Mart 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında 2019-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (19 Mart 2019 tarihinde) 2019-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (19 Mart 2019 tarihinde) ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

ÖSYM GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir (Aday Başvuru Formunun ŞEHİT EŞ/ÇOCUĞU VEYA GAZİ/GAZİ EŞ/ÇOCUĞU OLMA DURUMU bilgi alanındaki seçeneklerden herhangi birini işaretleyen ve bu bilgisi ilgili kurumlar tarafından onaylanan adaylar hariç).

2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden bu puanını 2019-YKS yerleştirmelerinde kullanmak isteyenlerin, 2019-YKS başvurularını başvuru süresi içinde yapmaları ve başvuru ücretini yatırmaları zorunludur. Başvuru yapmayan veya başvuru yaptığı hâlde başvuru ücretini yatırmayan adayların 2018-TYT sınav puanları ve sıralamaları, 2019-YKS ve buna dayalı değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinin hiçbir aşamasında kullanılmayacaktır.

DİKKAT: 2019-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2019-AYT ve/veya 2019-YDT oturumlarına başvuru yaparak sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.