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YKS heyecanı devam ediyor! İşte 2023 AYT ve YDT sınav başlangıç ve bitiş saatleri

YKS heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İlk oturum olan TYT'nin düzenlenmesiyle gözler ikinci ve üçüncü oturuma çevrildi. 18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılırken aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'ye ise İngilizceden 316 bin 572, Arapçadan 13 bin 774, Almancadan 4 bin 705, Fransızcadan 1745, Rusçadan 1218 kişi katılacak. İşte 2023 AYT ve YDT sınav başlangıç ve bitiş saatleri...

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  • YKS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023 Üniversite sınavı (AYT ve YDT) YKS kaç dakika sürüyor ve kaç soru var?

    YKS'de ilk oturum heyecanı sona erdi. İlk oturumun tamamlanmasıyla ikinci ve üçüncü oturumun başlayacağı ve biteceği saat sınav katılımcıları tarafından merak konusu oldu. Peki, YKS (AYT - YDT) sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? AYT ve YDT oturumu kaç dakika sürüyor, kaç soru var? İşte konuyla ilgili merak edilenler...
  • YKS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023 Üniversite sınavı (AYT ve YDT) YKS kaç dakika sürüyor ve kaç soru var?

    İKİNCİ OTURUM AYT VE ÜÇÜNCÜ OTURUM YDT YARIN YAPILACAK

    18 Haziran Pazar günü yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. Sınav, 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanacak. AYT'de 345 bin 898 kişi görev alacak.

    AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak.

    Aynı gün gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT, 1434 binada, 16 bin 811 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 49 bin 108 kişi görev alacak. YDT, 5 dilde uygulanacak.
  • YKS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023 Üniversite sınavı (AYT ve YDT) YKS kaç dakika sürüyor ve kaç soru var?

    YKS (AYT - YDT) SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

    YKS ilk oturumu TYT 17 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi.

    YKS ikinci oturum AYT 18 Haziran Pazar günü saat 10:15'te,

    Üçüncü ve son oturum olan YDT ise saat 15:45'te başlayacak.
  • YKS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023 Üniversite sınavı (AYT ve YDT) YKS kaç dakika sürüyor ve kaç soru var?

    YKS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, KAÇ SORU SORULACAK?

    YKS 2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika,

    YKS 3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika.
  • YKS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023 Üniversite sınavı (AYT ve YDT) YKS kaç dakika sürüyor ve kaç soru var?

    KAPILAR SINAVDAN 15 DAKİKA ÖNCE KAPATILACAK

    Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak, sınav salonuna aday alımı tamamlanacak. Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye toplam 13 bin 513 engelli aday girecek. AYT'ye 9 bin 528, YDT'ye ise bin 165 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için 2023 YKS'de, üç oturumda toplam 10 bin 103 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak.
  • YKS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023 Üniversite sınavı (AYT ve YDT) YKS kaç dakika sürüyor ve kaç soru var?

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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