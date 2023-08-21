YKS şampiyonlarının yerleştikleri üniversite ve bölümler belli oldu

YKS şampiyonlarının yerleştikleri üniversite ve bölümler belli oldu

YKS şampiyonlarının yerleştikleri üniversite ve bölümler belli oldu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında şampiyonluk elde eden öğrencilerin yerleştiği üniversite ve bölümler belli oldu

Bu yıl düzenlenen YKS'nin TYT ile sözel ve eşit ağırlık (EA) puan türlerinde 1'er, sayısal puan türünde 2, YDT'de 5 olmak üzere toplam 10 aday 500 tam puan alarak birinci oldu.

Dün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla sınav birincilerinin yerleştiği üniversite ve bölümler de belli oldu.

AYT sözel birincisi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi mezunu Ahmet Berk Takır, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni, TYT birincisi Niğde-Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi mezunu Harun Durak da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bilgisayar mühendisliği bölümünü kazandı.

AYT sayısal birincilerinden Konya-Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi mezunu Namık Emre Acar Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'ne, AYT EA birincisi Afyonkarahisar-Süleyman Demirel Fen Lisesi mezunu Emre Ekici de Medipol Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'ne yerleşti.

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YDT BİRİNCİLERİNİN TERCİHLERİ

YDT İngilizce birincisi İzmir-Özel Buca Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi mezunu Metin Furkan Amarat, İTÜ'nün yapay zeka ve veri mühendisliği bölümüne, YDT Fransızca birincisi İstanbul-Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi mezunu Emirhan Kılıç, Koç Üniversitesi ekonomi bölümüne yerleşti.

YDT Rusça birincisi İzmir Özel Takev Anadolu Lisesi mezunu Bengisu Akbaba, Boğaziçi Üniversitesi'nin psikoloji bölümünü, YDT Arapça birincisi Konya-Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Hüseyin Furkan Erdem de 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat bölümünü kazandı.

"AYT BİRİNCİSİ ÖZCAN, HACETTEPE'Yİ TERCİH ETTİ"

Hacettepe Üniversitesinden yapılan açıklamada, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türkiye birincisi Mustafa Özcan’ın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Türkiye birincisi Hacettepe’de. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türkiye birincisi Mustafa Özcan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih etti. Hacettepe Üniversitesi, 2023 yılında da dereceye giren öğrencilerin ilk tercihlerinde yer alarak farkını ortaya koydu. TYT puan türünde 3 milyon 527 bin 443 adayın, AYT puan türünde ise 2 milyon 573 bin 169 adayın katıldığı sınavda, 559.53320 puan alarak AYT birincisi olan Mustafa Özcan Türkiye’nin en iyi üniversitesi olan Hacettepe’yi tercih etti.”